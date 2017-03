Irácká armáda se za podpory leteckých úderů mezinárodní koalice vedené USA a šíitských polovojenských jednotek snaží dobýt historickou část Mosulu na západním břehu řeky Tigris. Postupuje přitom z jihu a jihozápadu.

V neděli zahájila útok mimo jiné na čtvrť, v níž stojí správní budovy provincie Ninive, jejíž je Mosul metropolí. Postup do historického středu města obnovila po dvou dnech, kdy pokračování bojů neumožňovala nepřízeň počasí.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Obyvatelé Mosulu prchají z města

Už minulý týden se iráckým silám podařilo dobýt mosulské letiště, z nějž učinily hlavní základnu pro další operace. V pondělí vojáci vybojovali také klíčový most přes Tigris. Východní část Mosulu ovládá bagdádská vláda již od ledna.

Prchají desetitisíce lidí

Podle IOM muselo od počátku operace na osvobození Mosulu prchnout ze svých domovů už 45 000 lidí. Většina jich nyní žije v záchytných táborech, které vznikly v okolí druhého největšího iráckého města.

Lidé prchají z bojové zóny v Mosulu.

FOTO: Goran Tomasevic, Reuters

Vytlačení radikálů z IS z Mosulu by prakticky znamenalo porážku samozvaného chalífátu v Iráku. Islamisté ale nadále ovládají území ve východní Sýrii. Kurdské a arabské jednotky s podporou USA tu ale před časem zahájily ofenzivu s cílem obklíčit místní baštu IS - město Rakka.