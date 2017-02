Dvacetiletý Ryan Lock z Chichesteru zemřel 21 prosince, když radikálové z Islámského státu ve vesnici Džaabar obklíčili pětičlennou skupinu bojovníků milice YPG, která byla zapojena do ofenzívy na Rakku. Všech pět se tvrdě bránilo, než ve střetu zahynuli.

Předpokládalo se, že Lock také padl. Ohledání těla ale ukázalo, že „stopy střelného zranění byly nalezeny pod bradou“ a „zbraň byla v kontaktu se spodní částí brady“, sdělil BBC představitel YPG.

„Vypadá to, že se britský bojovník rozhodl spáchat sebevraždu v rámci rozkazu nepadnout do zajetí Islámského státu,“ uvedla na závěr kurdská zpráva.

„Neexistují slova, jimiž lze podobnou odvahu popsat. Ryan svým činem připravil IS o významnou propagandistickou příležitost. Myslím si, že si zaslouží nejvyšší vojenskou poctu za takové hrdinství,” sdělil Mark Campbell, aktivista prosazující práva Kurdů.

Rodině lhal o dovolené v Turecku



Ryan Lock se přihlásil jako dobrovolník ke kurdským milicím YPG. Do syrského Kurdistánu, Rojavy odjel loni v srpnu. Rodině a přátelům řekl, že jede na dovolenou do Turecka. Až 31. srpna na Facebooku prozradil své skutečné záměry.

„Lhal jsem, že jedu do Turecka, jsem na cestě do Rojavy,“ napsal. V listopadu zveřejnil fotografii, kde měl zranění na obličeji. Když dobývali malou vesnici, zaútočila na ně turecká letadla. Dva lidé tehdy padli.

Podle BBC bylo jeho tělo v úterý dopraveno do Iráku, odkud bude letecky přepraveno do Velké Británie. „Od té chvíle, kdy jsme se o Ryanovi dozvěděli, je to pro nás těžké. Zejména problémy týkající se repatriace. Jsme vděčni YPG, že ho pomáhají dopravit domů,” citovala BBC Lockova otce. Tělo měli původně radikálové z IS – jak se je podařilo získat, není známo.

Lock je třetí Brit, který přišel o život v bojích proti Islámskému státu po boku Kurdů.