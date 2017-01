Většina nemocnice byla vypálena, uvedla agentura Reuters. V jedné místnosti byly na zdech velké skvrny krve. Podle jednoho z iráckých vojáků byla využívána k mučení a vraždám zajatců.

Šéf iráckých protiteroristických sil Abdal Waháb Saídí podle serveru Iraqi News uvedl, že bojovníci IS předtím, než se stáhli, vypálili budovu porodnice a také některé budovy univerzity.

Dodal, že irácké síly už ovládly 70 procent rozlohy východní části města na levém břehu Tigridu.

Kouř z bojů o Mosul

FOTO: Khalid Mohammed, ČTK/AP

Nemocnice byla obsazena během postupu iráckých speciálních sil k řece Tigris. Ty v neděli pronikly k troskám nejjižnějšího, čtvrtého mostu přes řeku, který byl už dříve — stejně jako ostatní mosty — zničen při náletech.

Iraqi forces liberate Salam hospital complex and reach Tigris river. #ISIL defenses in east #Mosul showing signs of collapse. #الموصل #داعش— Brett McGurk (@brett_mcgurk) 8. ledna 2017