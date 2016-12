„Učili nás, jak používat kalašnikov a kulomet PK, pak nás převezli do Havíji. Byli tam čtyři starší muži, kteří nás učili o nebi a takových věcech. 24 hodin denně nás o tom učili. Bylo nás tam 60 narozených po roce 2002. Zastrašovali nás a ukazovali nám videa s popravami a podobně,“ vzpomíná Mahmúd Ahmed, jenž byl dopaden v srpnu.

Po výcviku Ahmeda opásali trhavinou a vyslali k cíli. Měl se odpálit u místního stadiónu. „Když jsem tam přišel, hned jsem věděl, že je to špatné. Viděl jsem tam ty malé děti. Vrátil jsem se k němu (islamistovi) a on mi řekl, abych se hned vrátil. Řekl jsem, že ne. Odpověděl, že je to rozkaz abú Isláma (velitele skupiny pozn. red.), tak jsem se vrátil ke stadiónu a chytili mě,“ řekl AP Mahmúd Ahmed.

Po dopadení byl hoch odzbrojen a poslán do nápravného zařízení pro nezletilé, kde si počká až do soudního procesu.