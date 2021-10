Zemřel bývalý americký ministr zahraničí Colin Powell

Powell se jako voják zúčastnil války ve Vietnamu, stal se také prvním černošským poradcem národní bezpečnosti, a to za vlády prezidenta Ronalda Reagana. Za administrativy George H. W. Bushe se stal šéfem štábu ministerstva obrany, který radil prezidentovi.

Jeho popularita v USA vzrostla na začátku 90. let, kdy koalice vedená Spojenými státy zvítězila při válce v Perském zálivu. V polovině 90. let byl hlavním adeptem na to, aby se stal prvním černošským prezidentem USA.