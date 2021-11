V Amazonii se kácelo nejvíc za 15 let

„Je to ostuda. Je to zločin,“ řekl agentuře AP Márcio Astrini, šéf sítě ekologických neziskových skupin Observatorio del Clima. „Vidíme ničení amazonského deštného pralesa vládou, která ničení životního prostředí učinila svou veřejnou politikou,“ dodal.

Ke zrychlenému tempu odlesňování dochází, přestože se prezident Bolsonaro nyní snaží ukázat, že jeho vláda to s ochranou amazonského pralesa myslí vážně. Na nedávné klimatické konferenci COP26 v Glasgow brazilská vláda oznámila závazek ukončit nelegální odlesňování do roku 2028, což by vyžadovalo výrazné meziroční poklesy v odlesňování. Bývalý armádní důstojník a nyní prezident Bolsonaro však stále volá po rozšíření těžby a komerčního zemědělství v chráněných částech pralesa, píše Reuters.