Trump zuří. Ivanka má navštívit Bidenovu inauguraci

„Dělá, co může, aby zachránila svou reputaci,“ řekl listu nejmenovaný zdroj z Bílého domu.

Ivančino rozhodnutí navštívit Bidenovu inauguraci mělo rozhořčit jejího otce Donalda Trumpa. „Podle něj je urážka, že chce mít jeho dcera něco společného s podvodníky, kteří se ho snaží svrhnout,“ uvedl dále zdroj. Prezident nadále trvá na tom, že by rodina měla držet pospolu a vystupovat sjednoceně.

Inaugurace demokrata Joea Bidena proběhne 20. ledna. Donaldu Trumpovi tak zbývají poslední dny ve funkci prezidenta USA, budou ale velice zajímavé. Viceprezident Mike Pence sice odmítl spustit 25. dodatek, na jehož základě by mohl být Trump z funkce odvolán, už ve středu by se ale mělo ve Sněmovně reprezentantů hlasovat o ústavní žalobě na prezidenta Trumpa.

Znění žaloby v pondělí demokraté formálně představili. Trumpa viní z toho, že podněcoval své příznivce k násilnému povstání a tím ohrozil bezpečnost Spojených států. Text by se měl rychle dostat také do Senátu, který by o budoucnosti Trumpa mohl rozhodnout krátce po Bidenově inauguraci. Senát také může Trumpovi doživotně zakázat budoucí kandidaturu na post šéfa Bílého domu.