FLCCC: Lékaři, kteří se nebojí kontroverze

FLCCC podporuje vakcinaci co nejvíce lidí, ale poukazuje na to, že bude trvat několik let, než se k očkovací látce dostanou všichni obyvatelé planety. Navíc se dá očekávat, že část lidí ji odmítne nebo jim z jiných důvodů nebude moct být podána. Proto musí být doprovázena ještě léčbou nemoci.