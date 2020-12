Biden si vybral na post ministra dopravy soupeře z primárek Buttigiege

Buttigieg se v roce 2015 veřejně přihlásil k homosexualitě, zprávy o jeho nominaci do Bidenovy vlády proto oslavuje řada skupin na podporu práv komunity LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů). Pokud by jej do funkce potvrdil Senát, stal by se prvním otevřeně homosexuálním členem amerického kabinetu v historii USA.