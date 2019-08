Novinky, ČTK

Podezřelým ze střelby v nákupním centru, v němž bylo v té době asi 3000 lidí, je běloch Patrick Crusius (21). Už krátce po činu ho policie zatkla.

Útočník zavraždil 20 lidí a téměř tři desítky dalších osob zranil. Tři ze zraněných jsou v kritickém stavu.

Motiv činu zatím není veřejně znám, předmětem vyšetřování je možný rasistický či protimigrantský podtext. Krátce před střelbou se totiž na sociálních sítích objevil manifest, v němž jeho autor hovoří o nutnosti reagovat na „hispánskou invazi do Texasu”.

Někteří Američané v souvislosti se střelbou vyjádřili svůj nesouhlas s držením zbraní.

FOTO: Christian Chavez, ČTK/AP

Dále autor vyjadřuje podporu masakru ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch, kde australský bílý rasista zabil v březnu 51 lidí. Policie prověřuje, zda manifest sepsal Crusius.

Ve Washingtonu se demonstrovalo kvůli zbraním



V USA se o víkendu v průběhu 24 hodin střílelo hned na dvou místech. Nejdříve Crusius zastřelil 20 lidí a dalších 26 zranil. O několik hodin později se střílelo ve městě Dayton v americkém státě Ohio. O život přišlo devět osob i střelec. Zraněných je 16.

V reakci na oba útoky se v hlavním městě Washington sešlo několik stovek lidí, kteří požadovali zpřísnění amerických zákonů o držení zbraní. Informovala o tom agentura AP.

Květiny u obchodního centra, kde přišlo o život 20 lidí.

FOTO: Jose Luis Gonzalez, Reuters

Demokratičtí kandidáti kritizují Trumpa



Kandidáti v prezidentských primárkách Demokratické strany Pete Buttigieg a Beto O'Rourke v neděli kritizovali republikánského prezidenta Donalda Trumpa, že protiimigrační politikou a nenávistnou rétorikou přispěl k růstu xenofobie v zemi.

Trump například podobně jako manifest připisovaný střelci přirovnal migraci z latinskoamerických států k invazi.

„Je to rasista a rozdmychává rasismus v této zemi. Nejde o to, jestli to raní naše city, ale že to zásadním způsobem mění charakter této země a vede to k násilí,” nechal se slyšet O'Rourke, který pochází právě z města El Paso.