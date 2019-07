Zemřel někdejší automobilový manažer Lee Iacocca

Lee Iacocca, charismatický špičkový manažer amerických automobilek a vizionář, který stál za vznikem sportovního vozu Ford Mustang a minivanu Chrysler, zemřel ve věku 94 let. Oznámil to koncern Fiat Chrysler. Iacocca v úterý ve svém domovu v Bel-Air v Kalifornii podlehl komplikacím pramenícím z Parkinsonovy nemoci, řekla Iacoccova dcera Lia deníku The Washington Post.