Boeingy 737 MAX mohou získat certifikaci na přelomu května a června

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) by mohl udělit certifikaci problémové uzemněné čtvrté generaci Boeingu 737 MAX na konci května nebo na počátku června. Uvedl to list The Seattle Times s tím, že by tak stroje mohly létat od srpna.