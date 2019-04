„Škoda že je Evropská unie tak tvrdá vůči Spojenému království a brexitu,“ napsal americký prezident na Twitter.

Poznamenal, že stejně „brutálně“ vystupuje EU jako obchodní partner Spojených států, což se ale podle Trumpa změní. „Někdy musíte nechat lidi, aby si vydechli, aby se vám to nevrátilo zpátky,“ dodal Trump.

Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you!