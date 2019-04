Novinky

„V druhém největším národním bezpečnostním úřadu probíhá téměř systematická čistka,“ řekl stanici CNN zaměstnanec ministerstva po Allesově odchodu. CNN uvedla, že odejít zřejmě mají i ředitel imigrační služby ICE Francis Cissna a ředitel Kanceláře generálního konzula John Mitnick. Představitelé Bílého domu uvedli, že si jejich odchod přál prezident Donald Trump.

Ministerský úředník uvedl, že za čistkou stojí poradce Bílého domu Stephen Miller, který zastává velmi tvrdý postoj vůči imigraci a chtěl by mít na ministerstvu lidi s podobně tvrdými postoji.

Odvolání šéfa Tajné služby Spojených států

„Za poslední dva roky odvedl ředitel Tajné služby Spojených států (USSS) Randolph 'Tex' Alles skvělou práci a prezident mu je vděčný za čtyřicet let služby vlasti. Pan Alles brzy odejde a prezident Trump si vybral Jamese M. Murraye, kariérního člena USSS, aby se ředitelského postu od počátku května ujal," uvedla v prohlášení k jeho odchodu mluvčí Bílého domu Sandersová.

Alles byl 25. ředitelem tajné služby USSS, která má na starosti ochranu prezidenta a také dalších vysokých amerických činitelů. Zajišťuje však i bezpečnost klíčové infrastruktury, zejména finančního systému, který chrání jak proti nepřátelským aktivitám, tak proti zločincům, zejména padělatelům, i kybernetickým útokům. Má též na starosti shromažďování zpravodajských informací a bezpečností operace.

Bývalá ministryně pro vnitřní bezpečnost Kirstjen Nielsenová

FOTO: Carlos Barria, Reuters

Podle informací CNN se Alles už před dvěma týdny dozvěděl, že Trump ho plánuje vyměnit, ale byl požádán, aby ve vedení USSS setrval do příchodu nástupce. Na tlak ze strany Bílého domu si stěžoval právě ministryni Nielsenové.

Rezignace ministryně

Nielsenová oznámila svůj odchod v neděli, Trump jí vytýkal, že není dost tvrdá při zajištění hranic. Podle listu The New York Times ji žádal, aby uzavřela přechody na hranicích s Mexikem a zastavila přijímání azylantů. Nielsenová takový krok považovala za neúčinný. Přitom sama Nielsenová prosazovala stavbu zdi na hranici s Mexikem a stála také za kontroverzím rozhodnutím oddělovat děti migrantů od jejich rodičů. [celá zpráva]

Americký prezident Donald Trump, za ním stojí ministryně pro vnitřní bezpečnost Kirstjen Nielsenová a ředitel imigračního úřadu ICE Kevin McAleenan

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Mezi lidmi, kteří zřejmě odcházejí, je i náměstkyně Nielsenové Claire Gradyová. Ta totiž měla Nielsenovou automaticky nahradit, ale Trump oznámil, že ministerstvo povede hlava úřadu pro Celní a pohraniční ochranu (CBP) Kevin McAleeman.

Minulý týden navíc Bílý dům náhle stáhl nominaci Rona Vitiella, který se měl stát novým šéfem ICE. Nielsenová o tom nebyla předem informována.

Prezidentovu snahu zpřísnit imigrační politiku dává list The New York Times do souvislosti s kampaní před volbami plánovanými na příští rok, v nichž Trump bude svůj post obhajovat.