Novinky, ČTK

Bidenova někdejší asistentka Amy Lapposová (43) tvrdí, že se jí před deseti lety dotýkal na benefiční akci v domě v Connecticutu. Novinám Hartfort Courant sdělila, že viceprezident vstoupil do kuchyně, aby poděkoval skupině poradců, chytil ji oběma rukama za obličej a otřel se svým nosem o její.

Vyzvala proto Bidena, aby nekandidoval: „Nevyžádaná náklonnost není v pořádku. Dělat z žen objekty není v pořádku.”

Bývalý americký viceprezident Joe Biden

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Bidenův mluvčí v reakci na nejnovější obvinění odkázal na Bidenovo nedělní prohlášení, kde stálo: „V průběhu mnoha let, které jsem strávil volebními kampaněmi a ve veřejném prostoru, jsem si mnohokrát podal ruku, objal někoho, projevil náklonnost, podporu a útěchu, a nikdy jsem se nedomníval, že jsem se choval nevhodně. Dospěli jsme však do důležité doby, kdy ženy mají pocit, že mohou a měly by hovořit o svých zkušenostech, a muži by jim měli naslouchat, a to já budu.“

Mluvčí současně obvinil pravicové trolly, že se snaží poškodit obraz Bidena.

Jako první Bidena z nevhodných dotyků a polibků nedávno obvinila demokratická politička Lucy Floresová. Newyorskému časopisu The Cut řekla, že v listopadu 2014, kdy jí Biden pomáhal v její neúspěšné kandidatuře na viceguvernérku státu Nevada, k ní před vystoupením na veřejnosti zezadu přistoupil, položil jí obě ruce na ramena, přičichl k jejím vlasům a pak jí dal dlouhý polibek zezadu na hlavu.“

Lucy Floresová na fotografii z roku 2016

FOTO: Michelle Rindels, ČTK/AP

Floresovou podpořilo několik demokratů. Senátorka Elizabeth Warrenová řekla, že je potřeba, aby Biden poskytl odpověď. Podobně se vyjádřila i senátorka Amy Klobucharová.

O Bidenovi se v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami v roce 2020 hovoří jako o možném uchazeči o nominaci demokratů. Bývalý viceprezident se ale ještě nevyjádřil, zda do klání vstoupí. Podle jeho bývalé poradkyně Cynthie Hoganové po obviněních o kandidatuře neuvažuje. Průzkumy ho nicméně považují za favorita.