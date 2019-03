Novinky, ČTK, DPA

Návrat Guaidóa se očekával s napětím. Nebylo totiž jasné, zda autoritářský prezident Nicolás Maduro nechá svého hlavního politického soka zatknout, či zda ho vůbec pustí do země.

Soud totiž koncem ledna vydal předběžné opatření, jímž na žádost prokurátora obstavil Guaidóvi účty a zakázal mu vycestovat ze země. „Nemůže si jen tak odejít a zase přijít.. justice mu zakázala opustit zemi a já zákony respektuji,“ řekl Maduro krátce před návratem svého politického rivala.

Juan Guaidó na letišti

FOTO: Carlos Jasso, Reuters

Před případným zásahem proti Guaidóovi při jeho návratu do Venezuely varovaly Spojené státy. Bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton v neděli zdůraznil, že Washington i mezinárodní společenství odpoví "jasně a důrazně" na jakýkoli pokus zabránit Guaidóovi v bezpečném návratu do země.

Ve venezuelských městech se scházejí lidé k dalším protestům.

FOTO: Stringer, Reuters

Podle expertů by ale Madurovi uškodilo, kdyby Guaidóa zatkl. Opozičního lídra už totiž uznalo za prozatímního prezidenta přes 50 zemí, včetně USA. Jeho zatčením by Maduro ještě zvýšil napětí v ústavní krizi, která vyvrcholila v lednu, kdy se Guaidó prohlásil prozatímním prezidentem. Učinil tak poté, co parlament neuznal nový Madurův mandát s tím, že nevzešel ze svobodných voleb.

Šéf parlamentu během více než týdne navštívil okolní státy, kde sbíral podporu jako prozatímní hlava státu. Před svým návratem vyzval stoupence opozice, aby opět vyšli do ulic demonstrovat proti Madurovu režimu. Podle internetových médií se v řadě venezuelských městě, včetně Caracasu, už lidé scházejí.