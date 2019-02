Novinky, DPA

Vozy sice prorazily první bariéru uprostřed hraničního mostu, poté byly na venezuelské straně zastaveny bezpečnostními silami. Venezuelané se snaží přesvědčit vojáky, aby hranice uzavřené vládou otevřela a pustila do země humanitární pomoc. Do Kolumbije uteklo ale jen 13 příslušníků ozbrojených sil, kteří nesouhlasí s Madurovým režimem. Má to být 11 vojáků a dva policisté. Ostatní vůči lidem, kteří se snažili odstranit na hranicích zátarasy, použili slzný plyn.

Madurovi vojáci zablokovali přechody a proti lidem používají slzný plyn.

FOTO: Marco Bello, Reuters

Přechody jsou zablokovány na příkaz socialistické vlády Nicoláse Madura železnými zátarasy a ostnatým drátem. Hranici hlídají bezpečnostní síly, které Maduro posílil. Odmítá umožnit dodávku humanitární pomoci, tvrdí, že Venezuelané nic nepotřebují a vše si vyrobí sami. Pomoc je podle jeho slov namířena proti jeho osobě, tvrdí, že ho tímto způsobem chce opozice spolu se Spojenými státy svrhnout. Dodávku humanitární pomoci považuje za začátek vojenské intervence.

Střety demonstrantů s bezpečnostními silami u obce Urena

FOTO: Andres Martinez Casares, Reuters

Šéf opozice Juan Guaidó, kterého západní země uznávají jako úřadující hlavu státu, je na hranicích s Kolumbií a snaží se nejrůznějšími způsoby dostat potraviny a léky dostat do země. Jedním z nápadů je i lidský řetěz, kdy by se výrobky přenášely prostřednictvím lidského řetězu z kolumbijského území do obce Ureňa na území Venezuely.

Venezuela se už několik let potýká s hlubokou ekonomickou krizí, za kterou je podle politických analytiků z velké části zodpovědná Madurova vláda a její socialistická hospodářská politiky. V zemi chybějí i základní potraviny a léky.