Maduro v neděli odpovídal na dotaz španělské televize, zda by krize ve Venezuele mohla přerůst v občanskou válku. „Nikdo by nemohl na tuto otázku odpovědět s jistotou. Vše závisí na úrovní šílenství a agresivity severního impéria a jeho západních spojenců,“ řekl Maduro. Severním impériem myslel Spojené státy.

„Žádáme, aby se nikdo nevměšoval do našich vnitřních záležitostí. Jsme připraveni sami bránit svou zemi,“ dodal.

Americký prezident Donald Trump totiž varoval, že na stole jsou všechny možnosti řešení venezuelské krize včetně vojenské intervence.

Na to reagoval Guaidó: „Není tu žádná možnost občanské války, to je Madurův výmysl.“ Současně bez toho, aby předložil jakékoli důkazy, vznesl obvinění, že se Madurova vláda pokusila převést 1,2 miliardy dolarů z veřejných fondů do Uruguaye, uvedla BBC.

Guaidóa uznává i Česká republika

Guaidó se prohlásil prezidentem, protože považuje Madura za nelegálně zvoleného. Volby hlavy státu byly sporné a řada zemí neuznala jejich výsledky. Guaidóa jako prezidenta uznaly USA a v pondělí také 16 zemí EU včetně České republiky, protože nevyhlásil nové volby, jak požadovaly.

Maduro však má stále podporu silné armády. Guaidó s ní jedná. Opozice požádala armádu, aby alespoň umožnila otevřít koridor pro humanitární pomoc, uvedla ČTK. Maduro snahu o dodání humanitární pomoci označil za „lacinou show oligarchie”.