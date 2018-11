Novinky

Není jasné, zda muž u nákupního centra Riverchase Galleria ve městě Hoover střílel v souvislosti s výprodejem, nebo se s lidmi dostal do sporu kvůli něčemu jinému. V každém případě zahájil střelbu v davu lidí, kteří se chystali nakupovat.

Zasahující policisté na místě zastřelili jedenadvacetiletého muže. Policie mrtvého identifikovala jako Emanica Fitzgeralda Bradforda a ihned se pochlubila, že útočníka zlikvidovala.

V sobotu ale dle televize NBC uvedla, že se zřejmě spletla a policista střílel po muži, který držel střelnou zbraň kousek od místa, kde zmatky vypukly. Nebyl to prý ale ten, který předtím v davu střílel.

„Je nám líto, ale naše předchozí zpráva nebyla úplně přesná,” uvedla policie.

Zjistila to poté, co vyslechla několik svědků. Ti prý řekli, že mrtvý muž mohl být do hádky zapojen, zřejmě to ale nebyl střelec. Ten je stále na svobodě.