Novinky, ČTK

Proklínání se odehrálo v knihkupectví Catland v Brooklynu a zvědavci jej mohli sledovat živě na internetu. Spolumajitelka obchodu Dakota Braccialeová v rozhovoru s BBC uvedla, že cílem kletby je odhalit pravou tvář Kavanaugha, ublížit mu a zničit ho. Podrobnosti o zaříkávání nesdělila.

Kněz Thomas naopak akci označil za „vyvolávaní zla” a doplnil, že vůbec nejde o svobodu slova.

Hex on Kavanaugh! Zveřejnil(a) Catland dne Sobota 20. říjen 2018

Čarodějnický rituál

Organizátoři akce uvedli, že se kletba brzy projeví, ale zdůraznili, že takové věci nemají jasně stanovení lhůty. Cílem rituálu podle nich bylo také „prokázat přátelství a podporu” během těžkých časů. Polovina výtěžku půjde na charitu, mimo jiné organizaci na ochranu žen a organizaci Planned Parenthood (Plánované rodičovství), která propaguje zdravý sexuální život a poskytuje pomoc v plánování rodiny.

Již dříve proklely i Trumpa



Loni se v knihkupectví konaly tři akce, při kterých byl proklínán prezident Donald Trump. Lístky byly vždy vyprodány. Už tehdy se organizátoři střetli s velkou kritikou, ale současná akce byla podle nich v tomto ohledu horší. Lidé jim prý posílali nenávistné dopisy, ale také vyhrožovali smrtí.

Rituály namířené proti Trumpovi podle nich slavily úspěch. „Cílem bylo odhalit, kým Trump je ve skutečnosti, a to se v mnoha směrech podařilo; od vyšetřování ruského vměšování do voleb, odhalení jeho nakládání s financemi, až po Stormy Daniels (bývalá pornoherečka, která tvrdí, že měla s Trumpem poměr v roce 2006),” řekla Braccialeová.

„Čarodějnictví je činnost, není to náboženství... Je to něco, co člověk dělá, ne čemu věří,” vysvětlila Braccialeová. „Vždy bylo praktikováno nejvíce utiskovanými, vyloučenými a utlačovanými lidmi, kteří jej používali jako nástroj pro přežití, aby docílili spravedlnosti, která jim byla odepřena,” doplnila.

„Vnímáme čarodějnici jako politickou postavu, která pracuje na zničení patriarchátu. Je to patrné z historie, ale v poslední době i v americké společnosti,” uzavřela.