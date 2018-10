Sandra Manuela Da Costa Macedo přicestovala do Panamy z rodného Portugalska, aby zde mohla pracovat jako učitelka.

Neznámý muž její pád natočil, když se objevila na balkóně 27. podlaží budovy Luxor Tower. Usedla na zábradlí, zády obrácená k prázdnotě pod sebou. V ruce měla selfie tyč a na ní připevněný telefon. Její pohyby vypadají na záběrech jistě. Pak ale najednou zabalancuje a zvrátí se dozadu. Poslední sekundy záběru zachycují nešťastnici, která je podle serveru Daily Mail matkou dvou malých dětí, jak se řítí směrem dolů.

