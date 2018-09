V jeslích v New Yorku pobodali tři novorozence, podezřelá je tamní pracovnice

Tři novorozenci byli v pátek převezeni do nemocnice v kritickém stavu poté, co byli ráno spolu s dalšími dvěma dospělými pobodáni v denních jeslích v New Yorku, napsal server NBC News. Z útoku je podezřelá 52letá žena, která v jeslích pracuje.