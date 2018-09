luh, Novinky

V osmdesátých letech Chile svírala diktatura generála Augusta Pinocheta. Pro tehdy nezletilého Jamese Hamiltona existovaly jen dvě možnosti. „Buď jste se mohli přidat k lidem, kteří proti Pinochetovi bojovali, nebo následovat církev. Chtěl jsem studovat medicínu, takže jsem si vybral nenásilnou cestu,“ říká dnes už padesátník Hamilton.

Někteří Pinochetovu režimu věřili a vnímali ho jako spásu Chile, a otec Karadima byl jedním z nich. Hamilton byl pozván do mládežnické skupiny v El Bosque, aby si vyslechl otce Karadima. Tehdy začalo peklo v podobě sexuálního obtěžování.

„Ukázal nám velmi krásný svět. Vždycky nám říkal, že má zvláštní dar, něco jako zázračný dar. Dokázal prý poznat každého mladého člověka, který byl Bohem vyvolený. Byl téměř jako svatý,“ vzpomíná Hamilton v BBC.

Církev ho kryla

Karadima byl v kostele v El Bosque velmi chráněn zbytkem duchovenstva. Mladému Hamiltonovi nikdo nepomohl. „Co bylo opravdu hrozné, bylo to, že pokaždé, když mě zneužil, poslal mě ke zpovědi k jinému knězi. Všechnu vinu svalil na mě.“

Pokud však doufal v nějaké rozhřešení ze strany jiného kněze, nedočkal se. „Buď trpělivý a neboj se“, byla jeho odpověď.

Sexuální obtěžování trvalo neuvěřitelných dvacet let, i poté, co se Hamilton oženil a se svou manželkou založil rodinu. Během večeře v El Bosque, kde byl i se svou ženou, ho například Karadima poslal do prvního patra se záminkou, aby se spolu podívali na nějaké medicínské texty.

„Několikrát jsem se snažil ho odmítnout. Pokaždé, když jsem se o to pokusil, zavolal si k sobě dva nebo tři biskupy a tři další kněze. Zavřeli mě do místnosti a řekli mi, že je ve mně ďábel,“ popisuje Hamilton.

Odpoutat se od kněze se mu podařilo až v roce 2004, kdy začal mít strach o svou rodinu, především o své syny. Karadima ho společně s dalšími knězi a biskupy pronásledoval doma i v zaměstnání.

Hamilton ho ale církvi nahlásil. Aniž by to předem věděl, byl už druhým mužem, který si stěžoval na sexuální obtěžování Karadimem za poslední dva roky. Přesto se církev snažila celou věc ututlat ještě několik let, dokud důkazy svědčící proti Karadimovi nezačaly být nesporné.

Pomohl až rozvod

V roce 2009 se Hamiltonovi rozpadlo manželství a zažádal o jeho zrušení. Jako důvod pro to uvedl dlouholeté obtěžování ze strany kněze. Církev na něj tlačila, aby o zrušení manželství nežádal. Dokonce po něm chtěli podepsat prohlášení, ve kterém stálo, že Hamilton nebyl nezletilým, když obtěžování začalo, a tím pádem se mělo jednat jen o vztah mezi dvěma muži. Nic ale nepodepsal a dostál zrušení manželství. Čtrnáct let strávil na psychoterapii.

Teprve až uniklé informace z žádosti o zrušení Hamiltonova manželství donutily církev začít Karadimův případ vyšetřovat. V roce 2011 Vatikán shledal dnes osmaosmdesátiletého Karadima vinným ze sexuálního obtěžování. Byl odsouzen k životu v pokání, bylo mu zakázáno udržovat kontakt s bývalými farníky a provozovat jakékoliv veřejné vystupování v rámci církve.