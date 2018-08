Ivanka Trumpová na otázku, zda považuje média za „nepřítele lidí“, odpověděla, že sama z vlastní zkušenosti ví, jaké to je stát se obětí falešných zpráv, ale média jako nepřátele nevnímá. „Ne, nemyslím si, že by média byla nepřáteli lidu,“ odpověděla.

Donald Trump velmi nelibě nese kritické zprávy, které se o něm v médiích objevují a označuje je za "falešné zprávy", novináře považuje za nepřátele lidu. Šíří podle něj konspirační teorie a poškozují demokracii. Za Ivanku se ovšem postavil, na Twitteru napsal, že má pravdu. Nepřáteli lidu nejsou všechna média, ale jen ta, která šíří falešné zprávy, a těch je značná část, napsal Trump.

They asked my daughter Ivanka whether or not the media is the enemy of the people. She correctly said no. It is the FAKE NEWS, which is a large percentage of the media, that is the enemy of the people!