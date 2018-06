Novinky

Policistům se nelíbilo, že zadržený nestál hned u výtahu, a když přešel na druhou stranu chodby hned k výtahu, nestačilo jim to. Vyzvali ho, aby si sedl na zem. Když se ptal, proč by si měl sednout na zem, začali ho brutálně bít do obličeje a kopat. Jeden mu řekl: „Sedni si na zadek, ty zmr...e!“. Další ho chytil za levou nohu a strhl ho na zem. Pak mu nasadili pouta a spoutali mu nohy.

Jeden z policistů uvedl, že je Johnson provokoval a na jednoho z nich plivl.

„Jsem zklamaný,“ řekl nový policejní šéf Ramon Batista. „Mělo by být zvláštní nařízení, že nebudeme nikoho bít do obličeje, pokud nebude aktivně agresivní.“

Mlátili ho, i když byl na zemi



Johnsonův obhájce Benjamin Taylor připomněl, že i když byl jeho klient sražen na zem, policisté ho mlátili dál. „Neudělal nic špatného. Nezasloužil si bití,“ tvrdí advokát a souhlasí s ním i obhájci lidských práv.

„Nic z Johnsonova chování na videu neopravňuje k brutalitě. Je jasné, že policejní oddělení v Mese potřebuje reformu a musí se naučit, jak jednat s lidmi s úctou,“ řekla Alessandra Solerová z Unie amerických obhájců lidských práv v Arizoně.

Kauza propukla, když babička zbitého muže zveřejnila fotografie jeho modřin na Facebooku. Na policejní oddělení přišla řada stížností.

Johnson byl zadržen při policejním zásahu proti domácímu násilí v jednom z místních bytových domů. Žena zavolala na tísňovou linku, protože se do jejího bytu pokoušel vniknout její bývalý přítel, jemuž měl pomáhat právě Johnson.