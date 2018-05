Novinky

Panují obavy, že by elektrárna mohla explodovat a do okolí by mohly uniknout jedovaté plyny.

Mluvčí elektrárny Mike Kalekini řekl serveru Hawaii News Now, že se láva momentálně nachází asi 40 metrů od zdí elektrárny.

„Dokud to bude bezpečné, budeme mít v areálu personál. Hlavní obavu máme z možného úniku sulfanu (sirovodíku). Průběžně sledujeme hladiny oxidu siřičitého i sulfanu,“ řekl Kalekini s tím, že zatím k žádnému úniku nedošlo.

Erupce sopky Kilauea

FOTO: Profimedia.cz

Technici z elektrárny už odvezli na 50 tun nebezpečných chemikálií, další, blíže nespecifikované množství, ale v komplexu zůstává.

Úřady nařídily evakuaci, kolik lidí se v ohrožené oblasti nachází ale federální agentura pro mimořádné situace neví.

Další obavu vyvolávají toxické plyny v dýmu, který soptící vulkán šíří do okolí. Erupce sopky Kilauea na ostrově Big Island už trvá tři týdny a nezdá se, že by měla v nejbližších dnech ustat.