K setkání podle deníku došlo 3. srpna 2016 v Trump Tower, tři měsíce před prezidentskými volbami.

Jednání se zúčastnili Joel Zamel, izraelský expert na manipulaci na sociálních sítích, George Nader, který zastupoval „dva bohaté arabské prince“, a Erik Prince, republikánský dárce.

Princ zakládal někdejší soukromou bezpečnostní firmu Blackwater, která do roku 2007 působila v Iráku a jejíž členové byli uznáni vinnými z úkladné vraždy iráckých civilistů.

Nader na setkání, které Prince domluvil, Trumpovi jr. sdělil, že princové v čele Saúdské Arábie a SAE jsou ochotni pomoci jeho otci zvítězit ve volbách.

Donald Trump junior se svým otcem na archivním snímku z doby prezidentské kampaně

FOTO: Lucas Jackson, Reuters

Zamel vychvaloval schopnost své firmy poskytnout Trumpovi náskok plánem za několik miliónů dolarů. Není jasné, jestli k realizaci tohoto projektu nakonec došlo, podle dobře informovaného zdroje ale Trump jr. s návrhy souhlasil.

Nader se stal blízkým spojencem Trumpových poradců v kampani. Setkal se také opakovaně s Jaredem Kushnerem, zetěm amerického prezidenta, a Michaelem Flynnem, bývalým Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost. Také ostatní účastníci schůzky se s prezidentovými spolupracovníky sešli ještě několikrát.

Poté, co byl Trump zvolen, zaplatil Nader podle nejmenovaného zdroje Zamelovi dva milióny dolarů. Důvod není zcela jasný, podle NYT ale společnost napojená na Zamela dodala Naderovi propracovanou prezentaci ohledně významu kampaně na sociálních sítích pro Trumpovo vítězství.

Není také jasné, jak – a jestli vůbec nějak – Saúdská Arábie a SAE nakonec Trumpa skutečně podpořily.

Tato setkání, o nichž se dříve nevědělo, nicméně dokazují, že nejen Rusko, ale i jiné země nabídly Trumpovi pomoc ve volbách, podotkl NYT. Podle amerických zákonů je přitom ilegální, aby se zahraniční vlády či jednotlivci zapojovali do hlasování v USA.

Roli Ruska a případně dalších zemí v prezidentských volbách objasňuje zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, jejž zajímá, že jedna ze Zamelových firem pracovala pro ruského oligarchu Olega Děripasku pokládaného za člověka blízkého Kremlu. Nader zase během kampaně navštívil nejméně dvakrát Moskvu.

Právník Trumpa jr. potvrdil, že k setkání v Trump Tower došlo, jeho klient ale prý o nabízené služby „neměl zájem, a to je vše“. Také Zamelův advokát popřel, že by jeho klient spolupracoval na Trumpově kampani.

Nader naopak s Muellerem spolupracuje, Saúdská Arábie ale odmítla, že by Nadera pověřila tím, aby ji u Trumpa zastupoval.

Korunní princ z Abú Zabí Mohammed bin Zájid al-Nahaján, faktický vládce SAE, a saúdskoarabský korunní princ Mohamed bin Salmán dlouhodobě vystupovali proti politice Obamovy administrativy na Blízkém východě.

Kritizovali zejména dohodu s Teheránem ohledně íránského jaderného programu a nezasahování Washingtonu do syrské občanské války, připomněl deník.

Listy NYT a The Washington Post také v pátek napsaly, že FBI v roce 2016 vyslala do Trumpova volebního štábu svého člověka, aby zjistil podrobnosti o údajných stycích volebního týmu s Ruskem.

Totožnost informátora listy neznají, označily ho pouze za vysokoškolského učitele působícího v Británii.

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!