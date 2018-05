"Podezřelý je ve vazbě. V tuto chvíli nejsou známy žádné oběti," uvedla doralská policie s tím, že později zveřejní podrobnosti.

Mezitím stanice Fox News uvedla, že policie se v golfovém středisku dostala do sporu s jistým mužem, kterého následně postřelila.

DPD responded to a shots fired call at the Trump National Golf Resort. Subject is in custody. No known Victims at this point. CP with media area at the parking lot of Carolina Ale house. More info to follow. Again, no known Victims at this time. No further threat. pic.twitter.com/vmNx0HcDph