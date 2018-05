Trump se umí pochválit: Nobelovu cenu za mír bych si zasloužil, každý si to myslí

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek prohlásil, že si každý myslí, že by si zasloužil Nobelovu cenu za mír. Reagoval tak na novinářský dotaz, zda si myslí, že by měl prestižní ocenění dostat. S dovětkem, že on sám by to nikdy neřekl, informoval americký server The Hill.