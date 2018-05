„Měli jsme velmi podstatné rozhovory se Severní Koreou,“ řekl Trump, když oznamoval, že došlo k dohodě o místě a čase historického summitu.

Trump rovněž komentoval informace o možném propuštění tří Američanů, které severokorejský režim vězní: „Pokud jde o ně, stalo se už mnoho věcí, s rukojmími jsme to zvládli velmi dobře.”

