Novinky, ČTK

„Tento vražedný režim by neměl nikdy získat jaderné zbraně,“ řekl. Během tiskové konference jeden z novinářů položil Trumpovi dotaz, zda je připraven použít vojenskou sílu, aby Teheránu zabránil získat jadernou bombu.

„Nebudu mluvit o tom, zda bych použil armádu, nebo ne, není to vhodné,” odpověděl Trump. „Mohu vám ale říci toto, jaderné zbraně vyrábět nebudou. To je vše, co vám řeknu,” dodal.

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Trump chce změnit dohodu s Íránem, která má časově omezenou platnost a která podle amerického prezidenta Teheránu nezabrání obstarat si nakonec jaderné zbraně. Írán ale jakoukoli úpravu v dohodě vylučuje, odmítá také její rozšíření.

Americký prezident současně kritizoval země Severoatlantické aliance za to, že neodvádějí na armádu dvě procenta HDP, jak se na tom NATO dohodlo. Země se musí podílet na společné obraně spravedlivým dílem, tvrdí Trump.

Na tiskové konferenci hovořil o „odpovědnosti Evropanů za svou obranu“. Merkelová prohlásila, že Německo se k tomuto cíli postupně přibližuje a že příští rok chce země investovat do obrany 1,3 procenta HDP, což je více než v uplynulých letech.

Nespravedlnosti mezi USA a Německem



Prezident po jednání s Merkelovou uvedl, že se zavázal odstranit nerovnováhu v obchodu USA s EU. Ta je zatím osvobozena z cel na dovoz oceli a hliníku.

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

„V oblasti migrace a obchodu je také nutný ‚spravedlivý vztah‘ mezi EU nebo NATO a USA,“ řekl Trump. Obchodní deficit mezi USA a Německem nazval americký prezident „velkou nespravedlností“. Německo totiž v obchodu s USA dosahuje výrazných přebytků. Kancléřka po jednání naznačila ochotu zvážit možnost jednání o bilaterální obchodní dohodě se Spojenými státy.

Podle Trumpa je „úzká spolupráce“ mezi Německem a USA v mnoha oblastech důležitá. Jako příklad uvedl spolupráci tajných služeb. Merkelová s ním naprosto souhlasí a tvrdí, že význam mezinárodní spolupráce s ohledem na "turbulence ve světě" roste. Kancléřka také chválí Trumpovu iniciativu v případě schůzky mezi vůdci Severní a Jižní Koreje. „My Němci si umíme představit, jaké to je po letech navázat kontakt,“ řekla Merkelová.

Kancléřka přiletěla do USA na krátké pracovní jednání. Oba státníci projednávali nejen otázku Sýrie, ale především problém se cly, která Trump uvalil na dovoz ocele a hliníku. Dalším komplikovaným bodem jednání byl Írán.

Pro pracovní debatu bylo vyhrazeno třicet minut, následoval společný oběd a po tiskové konferenci se Merkelová vrací do Berlína.