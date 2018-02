Meteorologové v sobotu dopoledne varovali před silnými mrazy, které mají nastoupit v noci na neděli. Až do druhé poloviny příštího týdne očekávají minimální teploty od minus 15 do minus 10 stupňů Celsia. V tradičně nejstudenějších místech... Celý článek Ledová noc? To ještě nic nebylo, přijdou silnější mrazy, varují meteorologové»