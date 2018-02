Rozhlasová stanice WBAL uvedla, že pravděpodobný pachatel byl zadržen a že byli při incidentu zraněni tři lidé. Nikdo z nich není v ohrožení života. Televize WRC-TV uvedla, že jeden člověk je ve vazbě.

#BREAKING: @Chopper4Brad over the scene of an apparent shooting at the entrance of the NSA. At least one suspect appears to be taken into custody. pic.twitter.com/ptMpwkubGE