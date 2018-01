Podle Trumpových právníků by se kniha Fire and Fury (Ohnivá zloba), která má vyjít příští týden v úterý, neměla vůbec dostat na pulty. Je podle nich hanlivá, a proto dopisem požádali autora i vydavatele, aby „okamžitě zastavili či upustili od dalšího šíření knihy”, informoval deník The Washington Post.

V knize se mimo jiné píše, že Trump, přesněji lidé kolem něj, podle Bannona fatálně selhali už v roce 2016, tedy ještě během kampaně. Schůzkami s Rusy, kteří měli nabízet kompro na Trumpovu rivalku Hillary Clintonovou, se prý dopustili zrady. „I kdybyste si nemysleli, že to byla zrada, nevlastenecký čin a špatná věc – a já si to myslím – měli byste okamžitě zavolat FBI,“ cituje Wolff Bannona ve své knize.

Donalda Tumpa juniora podle něj čeká vyšetřování kvůli praní špinavých peněz. „Rozbijí Dona Juniora jako vajíčko, v televizním vysílání,“ tvrdí podle Wolffa Bannon.

Bývalý šéf Trumpovy volební kampaně Stephen Bannon

FOTO: Carlo Allegri, Reuters

To ale není jediná třeskutá informace, kterou Wolffova kniha obsahuje. Píše se v ní mimo jiné také to, že byl Trump po svém zvolení v šoku a „koukal jako kdyby uviděl ducha”. Melanie Trumpová prý propukla v pláč, a nejednalo se však o slzy štěstí. Zděšena byla údajně i část Trumpova týmu. Když žádala Katie Walshová, která je zástupkyní šéfa Bílého domu, aby jí lidé nového prezidenta sdělili tři témata, na něž se chce zaměřit, nedostala žádnou odpověď.

Trump na Bannonova slova reagoval prohlášením, že musel přijít o rozum. „Když byl propuštěn, nejenže přišel o svou práci, ale také o rozum,“ okomentoval tvrzení Bannona, jenž působil poslední tři měsíce jako vedoucí kampaně a sedm měsíců po volbách jako jeho hlavní stratég.

Ještě v srpnu se přitom Trump vyjadřoval jinak. „Chtěl bych poděkovat Stevu Bannonovi za jeho služby. Stal se součástí mé kampaně v době, kdy jsem bojoval s křivou Hillary Clintonovou,“ napsal tehdy na Twitteru.