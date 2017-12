„Můžu říct, že si myslím, že to nebylo z tohoto světa. Nejsem blázen. Nepil jsem. Bylo to po osmnácti rocích letecké praxe. Z toho, s čím jsem se v této oblasti mohl setkat, jsem toho viděl opravdu hodně a nic se tomu ani nepodobalo,“ řekl bývalý pilot stanici ABC News.

Letec Fravor si vybavuje, že 14. listopadu 2004 plnil tréninkovou misi ve víceúčelovém bojovém letounu F/A-18 Hornet nad oceánem poblíž kalifornského pobřeží. Rutinní let se ale změnil v drama, když dostal z mateřské letadlové lodi USS Nimitz pokyn, aby prověřil objekty, které „padají do moře” z výšky 25 kilometrů a „vracejí se přímo nahoru“.

Retired US Navy pilot David Fravor trusts what he saw with his own two eyes. And what he saw, in 2004, was a flying object that cannot be identified -- a UFO https://t.co/cpymAPEC2W pic.twitter.com/73Lw8yERPI — CNN (@CNN) December 20, 2017

David Fravor

„Řekli jsme si o.k., to bude zajímavé,” vzpomíná Fravor. Když letci dorazili na místo a začali hledat objekt, jejž předtím zaměřili na radaru, jeden z pilotů si něčeho všiml. [celá zpráva]

Viděl jsem leccos, ale ne dvanáctimetrový létající Tic Tac

„Viděli jsme něco bílého. Jako by to bylo pod vodou a narážely do toho vlny. Podívali jsme se vedle a viděli jsme něco ve tvaru Tic Tacu. Létalo to okolo. Doleva, doprava, dozadu, dopředu – prostě nahodile,“ pokračoval někdejší letec amerického námořnictva s použitím příměru tvaru objektu ke známému bonbónu.

„Víte, narazíte na spoustu zvláštních věcí. Ale když se ukáže dvanáctimetrový Tic Tac bez křídel, který se může pohybovat libovolným směrem, od vznášení se nad oceánem přes kopírování našeho pohybu až po zrychlení do bodu, kdy zmizí jako lusknutím prstu… Nevím, co to je. Nevím, co jsem to viděl. Vím jen to, že to bylo opravdu působivé, velmi rychlé a chtěl bych se v tom proletět,” řekl listu Fravor.

Po chvíli, kdy neidentifikovaný létající objekt kopíroval pohyby Hornetu, najednou nabral obrovskou rychlost a zmizel z dohledu i obrazovky radaru.

Pozorování UFO se podařilo natočit a nahrávku (viz video na začátku článku) zveřejnil jako první deník The New York Times spolu s informací o tajném programu ministerstva obrany. Ten zkoumal právě případy pozorování neidentifikovaného létajícího objektu. [celá zpráva]