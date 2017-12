Její rodiče, Tina a Benjamin Gibsonovi, byli velmi překvapení, když zjistili, jak „staré“ vlastně je embryo, které do Tininy dělohy lékaři vložili.

„Uvědomujete si, že mně je taky 25? Kdyby šlo všechno přirozeně a naše dcera se narodila devět měsíců poté, co byla počata, mohly jsme spolu teď chodit do školy,“ řekla matka Tina Gibsonová americké televizi CNN.

Carol Sommerfeltová, ředitelka embryologické laboratoře v Národním centru pro darování embryií v Knoxville v USA, tvrdí, že doposud nejstarší embryo, které bylo vloženo do dělohy ženy z neplodného páru, bylo zhruba 20 let staré.

Světový rekord?

Když se před sedmi lety Gibsonovi brali, věděli, že s početím dítěte budou mít problém, protože Benjamin trpí cystickou fibrózou, u níž je neplodnost velmi častá. Během manželství se stali pěstouny několika dětí.

Pak je ale jejich rodina přesvědčila, že by mohli zkusit adoptovat embryo. Zjistili, že v laboratoři v Národním centru pro darování embryií spočívají v nádobách se suchým ledem lidské zárodky, které „zbyly“ po úspěšných umělých oplodněních jiných párů.

Než mohli Gibsonovi oplodněné vajíčko získat, museli projít stejným prověřováním, jako by se chystali k adopci. Lékaři napřed zjišťovali, zda Tinino tělo zvládne těhotenství. Potom u nich provedli šetření sociální pracovníci. Nakonec dostali do rukou seznam 300 profilů rodičů s genetickými informacemi. Z něj si měli vybrat pár, od kterého získají embryo.

„Bylo to šílené,“ řekl pro CNN Benjamin Gibson. „Tolik různých profilů, jak si z toho má člověk vybrat? Navíc jsme na to měli jen týden,” dodal.

Nakonec volili podle výšky a hmotnosti, protože jsou oba drobné postavy, a také podle lékařské historie biologických rodičů. Až když se už chystali na transfer oplodněného vajíčka, dozvěděli se Gibsonovi, že jsou pravděpodobně přímými účastníky světového rekordu.

Emma Wren Gibsonová se narodila ze zárodku zmrazeného před 25 lety.

FOTO: Profimedia.cz

Samozřejmě, není možné prokázat, že jde skutečně o rekord. „Identifikovat to nejstarší zmražené embryo na světě není možné,“ řekl CNN Zaher Merhi, ředitel sekce umělého oplodnění v Centru plodnosti New Hope v New Yorku. Americké společnosti nemusejí nikam hlásit stáří embryí, pouze výsledek umělého oplodnění, takže tato data nikdo nemá k dispozici.

Carol Sommerfeltová, která se na procesu oplodnění u Gibsonových podílela, rozmrazila tři embrya od stejné dárkyně. Rozmrazení přežila všechna, ale v děloze Tiny se uchytilo pouze jediné – což je ale běžné, úspěšnost oplodnění bývá kolem 25 - 30 %, tvrdí Sommerfeltová. Oplodnění proběhlo v březnu a na konci listopadu se narodila zdravá holčička Emma.

Šance na úspěch

Jason Barritt, ředitel laboratoře a výzkumu v Reprodukčním centru Jižní Kalifornie, pro CNN řekl, že jen asi v 15 - 20 % případů „zbydou nějaká embrya, které se během IVF nevyužijí.“ Jak jde výzkum dopředu a umělá oplodnění jsou čím dál úspěšnější, není už třeba vytvářet embryí tolik. Nicméně přece jen tu takové případy jsou. „Některým párům několik embryí zbyde po tom, co úspěšně otěhotní a porodí,“ vysvětluje Barritt. „Zůstávají zmrazená, dokud o nich pacienti nerozhodnou jinak.“

Možností mají několik. Mohou je nechat zmražená v nádobách s tekutým dusíkem, mohou požádat lékaře, aby se jich zákonným způsobem zbavili, mohou je věnovat k výzkumným účelům nebo je věnovat jiným bezdětným párům. Tato možnost je ale nejméně využívaná. „Je totiž třeba splnit celou řadu podmínek. Je třeba podstoupit vyšetření na infekční choroby a vyřídit spoustu papírování.“

Národní centrum pro darování embryí bylo založeno v roce 2003, a stojí na křesťanských základech. „My věříme, že musíme chránit důstojnost a nedotknutelnost lidských zárodků,“ řekl Mark Mellinger, ředitel centra. „Jsme velkými zastánci darování a adopce embryí.“

Pokud si někdo v USA přeje darovat embryo, z centra pro něj vyšlou speciální nádobu, a pak ho skladují v laboratoři v Knoxville. „Embrya se ujmeme kdykoliv,“ tvrdí Mellinger. „Některá byla skladována pár týdnů, měsíců – a někdy to mohou být desetiletí.“ Veškeré náklady na celou proceduru – u prvního pokusu 12 500 dolarů – platí rodina příjemců zárodku.

Tina a Benjamin Gibsonovi mají momentálně plné ruce práce se svým miminkem. Už za rok by se ale chtěli pokusit o další těhotenství, pravděpodobně stejnou cestou.