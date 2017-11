Pachatele policie nalezla mrtvého v autě asi dvanáct kilometrů od místa činu. Měl střelná zranění, jimž podlehl. Neví se ale, zda ho po několika kilometrech pronásledování zastřelil příslušník místní komunity, který ho honil a před kostelem na něj vystřelil z vlastní zbraně, nebo se zastřelil sám, uvedl Freeman Martin z texaského úřadu pro bezpečnost.

Když jeden ze sousedů slyšel střelbu z polautomatické pušky, vzal vlastní zbraň a vyběhl ven. Po Kelleyovi vystřelil a zasáhl ho. Útočník pak odhodil svou zbraň, nasedl do auta a odjel.

Dění popsal Johnnie Langendorff, který žije v blízkém Saguinu a zrovna jel kolem kostela. Jak uvedla televize KSATV, viděl „dva muže střílející po sobě”. Když podezřelý ujížděl ve svém voze, druhý muž běžel k pick-upu a řekl, že je potřeba pronásledovat střelce. „Řekl, že právě střílel v kostele, tak jsem prostě jednal.”

Oba muži stíhali pachatele v Langendorffově pick-upu rychlostí 150 km/h, než podezřelý nad vozidlem „ztratil kontrolu a sjel ze silnice”.

Policie na místě střelby v texaském Sutherland Springs

Langendorff pak zaparkoval své vozidlo opodál, druhý muž s puškou v ruce vyskočil a mířil zbraní na auto. Nebyl v něm ale vidět žádný pohyb. Současně byl Langendorff v kontaktu s policií, která dorazila o pět minut později, a „postarala se o zbytek”, jak pravil.

Při střelbě v kostele v Texasu zemřelo 27 lidí

Podle krátkého sdělení Pentagonu pachatel dříve sloužil v americkém letectvu. Mluvčí letectva Ann Stefaneková uvedla, že od roku 2010 sloužil na základně Holloman v Novém Mexiku a jeho specializací byla logistika.

Podle CBS byl propuštěn v roce 2014. Během služby byl v roce 2012 odsouzen za napadení své ženy Danielle Lee Shieldsové a jejich dítěte, za což byl potrestán, strávil rok ve vězení a byla mu snížena hodnost.

Policie na místě střelby v texaském Sutherland Springs

Důvod střelby není znám. „Nemáme žádný motiv,” uvedl šerif Joe Tackitt. V době incidentu měl střelec na sobě podle policie černé oblečení a neprůstřelnou vestu. V pachatelově voze policie objevila další zbraně.

Policie proto zkoumá Kelleyovy příspěvky na sociálních sítích z posledních dnů, včetně jednoho, kde byla vyfocena poloautomatická zbraň AR-15.

