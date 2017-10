„Absolutně nic nenasvědčovalo tomu, že by se chystal k něčemu takovému. Byl to normální chlapík. Muselo mu přeskočit. Jsme zdrceni,“ řekl Eric Paddock britskému deníku Daily Mail.

Pozůstalým vyjádřil soustrast. Paddock žil ve městě Mesquite v domově důchodců společně s 62letou Marilou Danleyovou, kterou už policie vyslechla a posléze uvedla, že ji nepovažuje za podezřelou.

Na Twitteru se objevila fotografie útočníka z Las Vegas Stephena Paddocka

FOTO: Twitter

Střílel do davu 20 tisíc lidí



Z veřejně dostupných údajů plyne, že Paddock vlastnil povolenky k rybolovu i lovu a také měl pilotní licenci. Nevadská policie o něm neměla žádný záznam.

Islámský stát, který se ale často hlásí i k útokům, za nimiž nejspíš nestojí, v pondělí přišel s tvrzením, že Paddock před několika měsíci konvertoval a masakr spáchal ve jménu radikálního islámu.

Zatím není jasné, jestli všechny zbraně, které se u něj našly, vlastnil legálně. Paddock střílel ze svého hotelové pokoje do davu zhruba 22 tisíc lidí po dávkách a policie uvedla, že v hotelu měl přes deset zbraní.

Střelba v Las Vegas

Jeho motiv je stále nejasný. Rodina je v šoku. „Byl to můj bratr. Nebyli jsme si moc blízcí, ale občas jsme spolu mluvili. Pokud vím, tak se nehlásil k žádnému politickému ani náboženskému hnutí. Nebyl to teroristický útok. Nedává to smysl,“ dodal bratr útočníka.

Střelba na účastníky hudebního festivalu Route 91 Harves z 32. patra hotelu Mandalay si vyžádala nejméně 58 mrtvých a přes 500 zraněných. Paddock měl nejméně deset zbraní. Na místě bylo okolo 20 tisíc lidí. [celá zpráva]