V pátek večer meteorologická služba vydala varování: „Všechny oblasti okolo řeky Guajataca by se měly hned evakuovat. Životy jsou v ohrožení.“

„Není čas se zdržovat. Je čas dostat lidi pryč,“ dodal portorický guvernér Ricardo Rossello: ”Povodně přicházejí s bezprecedentní silou. Dostalo se to do bodu, kdy to začalo přetékat.“ Obyvatelé byli převáženi autobusy do vyšších míst. Mobilizována byla také Národní garda.

A population of nearly 8000 individuals live within the area under Flash Flood Warning in Western Quebradillas/Eastern Isabela. #prwx — NWS San Juan (@NWSSanJuan) 23. září 2017

Jedno z evakuačních varování

Podle zástupkyně krizového managementu ostrova Christiny Villalbové je jen otázkou času, kdy přijdou záplavy na řece. V pátek večer řekla: „Mohlo by k tomu dojít dnes v noci, mohlo by to být zítra, mohlo by to nastat v příštích dnech, ale velmi pravděpodobně to bude velmi brzo, řekla ještě v pátek v noci.”

Záplavy na Portoriku po hurikánu

FOTO: Reuters

Evakuovat je potřeba i dvě města, pětačtyřicetitisícovou Isabelu a pětadvacetitisícové Quebradillas. Evakuace je obtížná kvůli tomu, že velká část Portorika je po bouři bez proudu. Přehrada byla v roce 1929 vybudována kvůli elektrárně, ale poskytuje také vodu městům v oblasti.