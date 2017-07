Ve Venezuele začíná dvoudenní generální stávka

Ve Venezuele ve středu začíná dvoudenní generální stávka, kterou opozice vyhlásila na protest proti záměru prezidenta Nicoláse Madura vytvořit Ústavodárného shromáždění. To by převzalo pravomoce parlamentu, který ovládá opozice. Volby do něj se mají konat už v neděli.