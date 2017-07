Čtyřčlenná porota během čtvrtečního slyšení rozhodla jednomyslně. Přihlédla ke vzornému chování prominentního vězně, přímluvy jednoho ze dvou lidí, které O. J. Simpson okradl, i k jeho příslibu, že už nikomu neublíží.

„Nejsem nebezpečný, nikdy jsem na nikoho nenamířil zbraň. V životě jsem z toho ani nebyl obviněn. Zbraň jsem dokonce ani nikdy neměl a nikdo mě nikdy z ničeho takového neobvinil,“ říkal viditelně dojatý O. J. Simpson během výpovědi před porotou. Ta byla zprostředkována videopřenosem z věznice.

O. J. Simpson a jeho radost z propuštění

FOTO: Pool, Reuters

Za bývalého hvězdného hráče amerického fotbalu nebo také představitele detektiva Nordberga z legendární filmové komedie Bláznivá střela se přimluvila také jeho osmačtyřicetiletá dcera Arnelle Simpsonová.

Dojatá dcera O. J. Simpsona Arielle (vlevo), sestra Shirley Bakerová a přítel Tom Scotto po rozhodnutí o propuštění.

FOTO: Reuters

Vzal si, co mu patřilo

Na původně třiatřicet let do vězení Orenthala Jamese Simpsona poslal soud v roce 2008 za to, že se vloupal do hotelového pokoje v Las Vegas. Přišel si tam pro osobní věci spojené mimo jiné s jeho sportovní kariérou. Dva lidi, kteří je měli, při tom spolu se svým doprovodem omezil na svobodě, což soud později charakterizoval jako únos.

Čtyřčlenná porota, který rozhodla o propuštění prominentního vězně.

FOTO: Brad Coman, ČTK/AP

„Myslel jsem, že co se stane v Las Vegas, zůstane v Las Vegas,“ žertoval O. J. před devíti lety. To ještě netušil, že kvůli vniknutí do pokoje stráví devět let za mřížemi. Na svobodu by se měl dostat v říjnu. A slibuje, že už bude hodný. Těší se prý na své děti a přátele.

Proces, kterým žila Amerika

Více než vloupání v Las Vegas vstoupila do historie amerického soudnictví vražda bývalé manželky O. J. Simpsona a jejího přítele. Nicole Brownová Simpsonová a Ron Goldman byli v roce 1994 nalezeni ubodaní před domem v Los Angeles. Podezření okamžitě padlo na O. J.

Následný proces byl označován za soud století, věnovala se mu takřka všechna veškerá americká média. O. J. Simpson byl očištěn, značná část veřejnosti je ale stále přesvědčena, že měl na smrti své bývalé manželky podíl nebo se jí sám dopustil, připomínají americká média. Klíčovou úlohu v jeho očištění sehráli jeho obájci, kteří přesvědčili porotu, že případ zmanipulovala rasistická policie.