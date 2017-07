V pondělí vyrazil Howlett s několika dalšími dobrovolníky k velrybě černé, která uvázla v sítích nedaleko pobřeží Nového Brunšviku. Minulý měsíc bylo na kanadském pobřeží nalezeno sedm mrtvých jedinců tohoto ohroženého druhu a příčinou smrti byly právě rybářské sítě. Dobrovolníci už nechtěli dopustit další úmrtí.

Zvíře našli ochránci téměř celé omotané mohutnými lany. Po několika desítkách minut se jim povedlo všechny přeřezat. „V tu chvíli se stalo něco šíleného a velryba se vymrštila z vody,“ popsal tragické momenty pro Canadian Press Howlettův přítel Mackie Green. Úder mohutného zvířete se stal Howlettovi osudným.

V jeho díle budou pokračovat

Green spolu s Howlettem založili v roce 2002 na ostrově Campobello nevládní organizaci Whale Rescue Team. „Byl to zkušený rybář, a kdo jiný než rybář, který zná všechny uzly a lana, by lépe zvládl rozmotávání sítí,“ uvedl Green. Za patnáct let pomohl Hewlett zachránit desítky bezmocných velryb.

Joe Howlett osvobozuje v srpnu loňského roku jednu z chycených velryb

I přes tragickou událost hodlá tým pokračovat ve své práci. „Joe by nechtěl, abychom teď přestávali,“ říká Green. Pro Howletta ale nyní truchlí celý ostrov Campobello, který má zhruba 850 obyvatel. Soustrast pozůstalým vyslovil i Dominic LeBlanc, kanadský ministr rybolovu a oceánů.

Velryby černé patří k jedněm z nejohroženějších druhů kytovců. V přirodě jich žije podle odhadů jen o něco málo víc než pět set kusů. Dorůstají délky až 14,5 metru a váží okolo čtyřiceti tun.