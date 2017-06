„Pracovníci úřadu šerifa jsou na místě, situace je stabilizovaná,” uvedl úřad šerifa na Twitteru. Incident se odehrál na pracovišti v průmyslové zóně.

Střelec, který obrátil zbraň proti sobě, nezemřel okamžitě, ale až po převozu do nemocnice. Sedm lidí zapojených do přestřelky přežilo a policie je vyslýchá. Identitu pachatele už policie zná, zatím ji však nezveřejnila. Tomu, že by měl 45letý střelec vazby na teroristy, nic nenasvědčuje.

OCSO on shooting scene w/ multiple fatalities. Situation contained, Now investigating tragic incident & will soon have accurate information — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) June 5, 2017

Sdělovací prostředky ve zpravodajství připomínají, že před takřka rokem se v Orlandu odehrál teroristický útok, který byl nejhorší od atentátů na USA z 11. září 2001. Loni 12. června střelec zabil v orlandském nočním klubu 49 lidí. [celá zpráva]