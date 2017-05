Zemřel bývalý panamský diktátor Manuel Noriega

Ve věku 83 let zemřel bývalý panamský diktátor Manuel Noriega. Podle agentury AFP to v úterý oznámila panamská vláda. Noriega podstoupil před dvěma měsíci operaci kvůli nádoru na mozku, při níž ale začal do mozku krvácet a upadl do kómatu.