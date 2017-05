K incidentu došlo 19. května na lince z Newarku v New Jersey do Raleigh v Severní Karolíně. Média na něj ale upozornila až v pátek. Henry Amador-Batten byl i s pětiletým synem na hodinu zadržen a vyslýchán. Když vysvětlil, že chlapci dal jen ruku do klína a hoch verzi potvrdil, policisté oba propustili. Na případ upozornil na facebooku Battenův partner Joel.

„Tolik homosexuálních otců se děsí, že budou nařčeni z něčeho takového. Společnost má představu, že jsou gayové pedofilové. Ukázal na mě prstem a udělal ze mě monstrum, aniž by měl důkaz,“ cituje deník The Herald Sun Henryho Amador-Battena ze Severní Karolíny.

Chystá žalobu



Henry Amador-Batten je ale podle svých slov z chování stevarda, potažmo společnosti United Airlines, „zničen“ a chystá žalobu. „Chování toho stevarda nezachránilo dítě, ale ohrozilo rodinu,“ zlobí se.

Aerolinky už se za incident omluvily. Omlouvat se ostatně v poslední době musely už několikrát. V dubnu posádka z letounu brutálně vyvlekla pasažéra. [celá zpráva] Jen o pár dní později na palubě jejich stroje během letu do Evropy uhynul syn největšího králíka na světě. [celá zpráva] A několik dní na to zase posádka z letounu bezdůvodně vykázala manželský pár s batoletem.