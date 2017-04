Podle listu LA Times padlo několik výstřelů a úřady událost označily za vraždu a sebevraždu. „Stalo se to ve třídě. Dva studenti byli převezeni do nemocnice,“ uvedl nejprve na Twitteru Burguan.

Podle britské BBC, která odkazuje na Burguanovo sdělení, jsou oběťmi dva dospělí. Už dříve policejní mluvčí potvrdila úmrtí pedagoga. Další dva zranění, pravděpodobně žáci, byli převezeni do nemocnice.

Burguan uvedl, že útočník „už nepředstavuje hrozbu”.

Některé zdroje informovaly, že jeho motiv byl rasový, ale potvrzeno to zatím není.

@KTLA is on scene overhead. The little ones holding hands while evacuating.. #pleasepray #SanBernardino pic.twitter.com/QXS5s2szem