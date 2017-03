Dvaaosmdesátiletý Noriega byl kvůli operaci dočasně propuštěn z vězení, kde si odpykával dvacetiletý trest mimo jiné za vraždy politických oponentů v 80. letech.

Doporučené články

Kvůli komplikacím po první operaci následoval další zákrok s cílem zastavit krvácení. Po něm se Noriega nachází v řízeném kómatu, řekl jeho právník Ezra Ángel.

Generál Noriega ovládal Panamu jako vrchní velitel armády šest let od roku 1983. Zprvu spojenec USA upadl v nemilost Washingtonu koncem 80. let kvůli vazbám na kolumbijský drogový kartel. Diktátora, který byl v 60. letech informátorem CIA, svrhla na konci roku 1989 americká vojenská invaze, při níž podle OSN přišlo o život kolem 500 panamských civilistů.

V roce 1992 byl Noriega v USA odsouzen ke 40 letům vězení za obchod s drogami, vydírání a praní špinavých peněz. Trest si v USA odpykával do roku 2010. Pak byl vydán k soudu do Francie a odtud následně do Panamy, kde rovněž skončil ve vězení.