V plamenech zemřely děti ve věku od čtyř do 13 let. Do portlandské nemocnice byl převezen jejich třináctiletý bratr a otec s matkou. Jedno ze zemřelých dětí měli v pěstounské péči.

„Je to hrozné, je to zničující,“ hledal slova k tragédii zástupce šerifa místního okresu Douglas Dwes Hutson. „Je to malé město. Žije tu méně než 1000 lidí,“ popsal maloměstskou atmosféru v kdysi prosperujícm dřevařském městečku, které bylo těžce zasaženo velkým úpadkem místního dřevozpracujícího průmyslu.