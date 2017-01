Trumpova administrativa Palestincům zmrazila výplatu peněz od Obamy

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa informovala Palestince, že zmrazí výplatu téměř čtvrt miliardy dolarů, které jim bývalý šéf Bílého domu Barack Obama jen několik hodin před koncem svého mandátu nařídil poslat. S odvoláním na své zdroje to napsal server The Times of Israel.