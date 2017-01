Trump v úterý v televizi řekl, že zahájení stavby zdi lze očekávat během několika měsíců. Její financování budou podle prezidenta hradit nejprve Američané, nakonec ale „stoprocentně” Mexiko. Proces to prý může být složitý. Mexická vláda opakovaně podobné scénáře odmítla.

Peňa Nieto má do USA zamířit příští úterý. Podle AP zatím není jasné, kdy konečné rozhodnutí o osudu návštěvy padne. Opozice prezidenta vyzývá, aby do Washingtonu nejel.

Prezident ve středu prohlásil, že s plánem amerického prezidenta na výstavbu zdi nesouhlasí a jeho rozhodnutí lituje. O návštěvě ve Washingtonu se nezmínil.

Mexický prezident je domácími politiky a médii obviňován ze slabosti a v zemi panují obavy, zda dokáže tlaku severního souseda čelit. Popularita hlavy státu se pohybuje kolem 12 procent, což je nejnižší hodnota od počátku průzkumů v Mexiku.

Ostražitá Kuba



Kuba doufá v pokračování normalizace vztahů se Spojenými státy, ale vláda Donalda Trumpa by neměla očekávat ústupky poškozující kubánskou svrchovanost. V prvním komentáři k nástupu Donalda Trumpa do funkce to ve středu řekl kubánský prezident Raúl Castro.

Trump se během kampaně ke křehkému smiřování Kuby a USA vyjadřoval pohrdlivě a prohlašoval, že s ním skoncuje, pokud nebude dojednána "lepší smlouva". Jeho poradci se nechali slyšet, že dosavadní politika vůči Kubě prochází analýzou.

„Kuba a Spojené státy mohou spolupracovat a žít civilizovaně vedle sebe s respektem vůči odlišnostem a se snahou podpořit vše, co prospívá oběma zemím a národům," řekl Castro v kubánské televizi. Doufá, že Trumpova vláda bude respektovat karibský region.

Za znepokojivé kubánský prezident označil vyhlašované záměry Bílého domu, které mohou ohrozit "naše zájmy v oblasti obchodu, zaměstnanosti, migrace a životního prostředí".